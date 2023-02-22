Службы школьной медиации работают в 385 школах Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – О том, как осуществляется обеспечение безопасности детей в организациях образования Акмолинской области, на прошедшем брифинге сообщил заместитель руководителя управления образования региона Валерий Гамазов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам спикера, в области функционирует 832 объекта образования (542 общеобразовательные школы, 258 детских садов, 32 организации технического и профессионального образования). В 2020 году в регионе была завершена работа по 100 % оснащению организаций образования системами видеонаблюдения. В настоящее время проводится работа по обновлению и увеличению количества камер видеонаблюдения на объектах образования.

«Обеспечение безопасности объектов образования области осуществляется в соответствии с инструкцией по организации антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении, осуществляющих деятельность в сфере образования и науки. В данной инструкции организации образования разделены на три группы», - поделился В. Гамазов.

К первой группе относятся объекты образования с фактическим количеством персонала и обучающихся до 300 человек, они оснащаются системами оповещения и видеонаблюдения. Ко второй группе относятся объекты образования с фактическим количеством персонала и обучающихся от 300 до 700, они оснащаются тревожными кнопками с выводом в дежурные части либо на пульт централизованного наблюдения субъектов охранной деятельности, системой видеонаблюдения с выходом в ЦОУ либо в дежурные части. К третьей группе относятся объекты образования с фактическим количеством персонала и обучающихся более 700 человек, а также расположенные в городах республиканского значения, столице, городах областного значения. Они оснащаются в соответствии с требованиями второй группы, а также турникетами.

«На сегодняшний день все 832 объекта образования полностью оснащены камерами видеонаблюдения, специализированная охрана осуществляет безопасность на 227 объектах образования, турникеты установлены в 272 объектах образования», - продолжил спикер.

Организовано обучение детей мерам безопасности в рамках предметов «Познание мира», «Физическая культура» и «Начальная военная и технологическая подготовка». В школах области разработаны инструктажи для учащихся 1-11 классов при возникновении чрезвычайных ситуаций.

По словам В. Гамазова, также утверждены Правила деятельности психологической службы в организациях среднего образования.

«Деятельность психологической службы направлена на выявление и диагностику трудностей в образовательной деятельности, консультирование, оказание психолого-педагогического сопровождения и поддержку в условиях образовательной среды, предусматривает сохранение и укрепление психологического благополучия у обучающихся, воспитанников, педагогов, родителей или иных законных представителей. В Акмолинской области в 542 школах и 32 колледжах созданы психологические службы. Всего в регионе в организациях среднего образования работают 413 педагогов-психологов», - отметил В. Гамазов.

Кроме того, утверждены Правила профилактики травли (буллинга) ребенка. Также для профилактики буллинга, разрешения конфликтных ситуаций между ребенком и семьей, между учеником и педагогом, между сверстниками управлением образования совместно со специализированным межрайонным судом по делам несовершеннолетних разработан проект по организации системы Служб школьной медиации в образовательных учреждениях области.

«Службы школьной медиации функционируют в 385 школах области. Школьная служба примирения нацелена не только на проведение медиативных программ, но и на создание комфортной и безопасной среды в школе, организацию работы по противодействию буллинга в урегулировании конфликта. Также в каждой организации среднего образования созданы Советы профилактики. Данным коллегиальным органом координируется индивидуальная социально-педагогическая работа с детьми, а также психологическое сопровождение детей и их родителей. Ведется практика наставничества из числа опытных учителей, зональных инспекторов, членов попечительского совета», - резюмировал В. Гамазов.

После трагедии в школе Петропавловска было принято решение проверить обеспечение безопасности во всех школах Казахстана.

Фото РСК Акмолинской области.



