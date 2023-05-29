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    Служба специальных прокуроров исключена из состава Генпрокуратуры

    29 Мая 2023, 16:10

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Внесены изменения в Указ Президента РК «О некоторых вопросах органов прокуратуры Республики Казахстан». В частности из состава Генеральной прокуратуры исключена служба специальных прокуроров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Положение о Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, утвержденное вышеназванным Указом, излагается в новой редакции согласно приложению 3 к настоящемуУказу;

    Структуру Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, утвержденную вышеназванным Указом, также излагается в следующей редакции:

    Руководство

    Аппарат

    Служба по надзору за законностью досудебного расследования и уголовного преследования

    Служба по надзору за законностью приговоров, вступивших в законную силу, и их исполнением

    Служба по защите общественных интересов

    Служба досудебного расследования

    Служба международно-правового сотрудничества

    Департамент кадровой работы

    Департамент собственной безопасности

    Департамент стратегического развития

    Департамент по надзору за законностью оперативно-розыскной, контрразведывательной деятельности и негласных следственных действий

    Департамент координации нормотворческой деятельности

    Департамент по работе с обращениями и делопроизводству

    Департамент финансов

    Управление по защите государственных секретов

    Управление внутреннего аудита

    Управление информационной безопасности»;

    Генеральная прокуратура – непосредственно подотчетный Президенту Республики Казахстан правоохранительный государственный орган, осуществляющий свои полномочия независимо от других государственных органов и должностных лиц.

    Генеральная прокуратура осуществляет руководство единой централизованной системой органов прокуратуры Республики Казахстан, от имени государства осуществляет в установленных законом пределах и формах высший надзор за соблюдением законности на территории Республики Казахстан, представляет интересы государства в суде и от имени государства осуществляет уголовное преследование.

    Единую централизованную систему органов прокуратуры образуют Генеральная прокуратура, подчиненные ей ведомство, организация образования, органы военной прокуратуры и транспортной прокуратуры, прокуратуры областей и приравненные к ним прокуратуры (городов республиканского значения и столицы), районные и приравненные к ним (городские, межрайонные, а также специализированные) прокуратуры.

    2. Генеральная прокуратура имеет ведомство – Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

    В обязанности Комитета по правовой статистике и специальным учетам входит:

    осуществлять сбор, обработку, накопление, свод и актуализацию информации в сфере государственной правовой статистики и ведения специальных учетов;

    обеспечивать на безвозмездной основе правовой статистической информацией, сведениями специальных учетов субъектов правовой статистики и специальных учетов в пределах, объемах и сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Республики Казахстан;

    обеспечивать правовой статистической информацией государственных органов;

    осуществлять информационно-справочное обслуживание физических и юридических лиц в пределах, объемах и сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Республики Казахстан, за счет их средств, поступающих в республиканский бюджет в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

    обеспечивать сохранность получаемых сведений, составляющих государственные секреты, персональные данные и иную охраняемую законом тайну;

    обеспечивать защиту информационных систем от неправомерного доступа, порчи или уничтожения данных об объектах правовой статистики и специальных учетов;

    соблюдать права и законные интересы человека и гражданина, юридических лиц и государства при формировании государственной правовой статистики и ведении специальных учетов;

    согласовывать и утверждать программы проводимых правовых статистических наблюдений с центральным исполнительным органом, осуществляющим руководство государственной статистикой;

    представлять по запросу уполномоченного органа по финансовому мониторингу сведения из собственных информационных систем в соответствии с законодательством Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

    выполнять иные обязанности, предусмотренные законами Республики Казахстан.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Генпрокуратура
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