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    Служба «KZ-CERT» заблокировала 46 сайтов за торговлю наркотиками

    26 Июля 2019, 12:39

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане заблокированы 46 сайтов, которые вели торговлю наркотиками, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Службы реагирования на компьютерные инциденты «KZ-CERT».

    «Службареагирования на компьютерные инциденты «KZ-CERT» сообщает о выявлении46 интернет-ресурсов, посредством которых реализовывались наркотическиепродукты по всей территории Республики Казахстан.

    Входе анализа казахстанского Интернет-сегмента были выявлены 46интернет-ресурсов, распространявших наркотические вещества натерритории Республики Казахстан. Продажа осуществлялась как в крупных городах(Нур-Султан, Алматы, Актау, Петропавловск и т.д.), так и близлежащих к нимрегионах (Зайсан, Сарань, Лисаковск и т.д.). К примеру, один изинтернет-магазинов, реализующий косметические средства, также продавал наркотики.Вместе с тем были выявлены закрытые группы в мессенджере Telegram, подключениек которым осуществляется только по генерированной ссылке. Благодаря совместнойработе «KZ-CERT» и компетентных органов, данные интернет-ресурсы на сегодняшнийдень недоступны», – сообщает Служба.

    Ресурстакже обращает внимание граждан на то, что наркоторговцы не гнушаются в выбореинструментов продаж, и есть риски подмены, создания новых страниц, где онитакже будут осуществлять свою деятельность.

    «Поэтомудля обеспечения безопасности наших детей, родных и близких, призываем всехпроявить особую бдительность и в случае выявления подобного видаинтернет-ресурсов сообщать нам по номеру 1400 или в группу телеграмм @kzcert»,– говорится в публикации.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Связь, ТВ, IT
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