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    Слухи об отставке Мурата Айтенова прокомментировали в акимате Шымкента

    24 Июля 2023, 16:32

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В социальных сетях сегодня распространилась информация о смене акима города Шымкента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на OTYRAR.

    В пресс-службе акимата эту информацию опровергли. В настоящее время Мурат Айтенов продолжает свою работу, говорят в ведомстве.

    На прошлой неделе сотрудники КНБ задержали заместителя акима Максута Исахова по подозрению в коррупции. Стало известно, что замакима заключили под стражу на два месяца на время следствия. Иная информация по данному делу разглашению не подлежит, говорят в КНБ.

    Но все же, если вина Максута Исахова будет доказана, то по закону Мурату Айтенову придется сложить все полномочия и подать в отставку.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Акимат Шымкент
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