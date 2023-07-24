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Слухи об отставке Мурата Айтенова прокомментировали в акимате Шымкента

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
24 Июля 2023, 16:32
Слухи об отставке Мурата Айтенова прокомментировали в акимате Шымкента Фото; otyrar.kz

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В социальных сетях сегодня распространилась информация о смене акима города Шымкента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на OTYRAR.

В пресс-службе акимата эту информацию опровергли. В настоящее время Мурат Айтенов продолжает свою работу, говорят в ведомстве.

На прошлой неделе сотрудники КНБ задержали заместителя акима Максута Исахова по подозрению в коррупции. Стало известно, что замакима заключили под стражу на два месяца на время следствия. Иная информация по данному делу разглашению не подлежит, говорят в КНБ.

Но все же, если вина Максута Исахова будет доказана, то по закону Мурату Айтенову придется сложить все полномочия и подать в отставку.


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