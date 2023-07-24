Слухи об отставке Мурата Айтенова прокомментировали в акимате Шымкента

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В социальных сетях сегодня распространилась информация о смене акима города Шымкента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на OTYRAR.



В пресс-службе акимата эту информацию опровергли. В настоящее время Мурат Айтенов продолжает свою работу, говорят в ведомстве.

На прошлой неделе сотрудники КНБ задержали заместителя акима Максута Исахова по подозрению в коррупции. Стало известно, что замакима заключили под стражу на два месяца на время следствия. Иная информация по данному делу разглашению не подлежит, говорят в КНБ.

Но все же, если вина Максута Исахова будет доказана, то по закону Мурату Айтенову придется сложить все полномочия и подать в отставку.