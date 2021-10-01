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    Слухи о смерти пациента с КВИ из-за нехватки кислорода опровергли в Шымкенте

    1 Октября 2021, 12:53

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Информация о смерти больного с коронавирусной инфекцией в Шымкенте из-за нехватки кислорода не подтвердилась. Об этом сообщил первый заместитель акима города Шынгыс Мукан на брифинге в Службе центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Я занимался этим вопросом, когда информация распространилась в социальных сетях. Руководитель этого учреждения был ответственным за снабжением кислородом всего Шымкента. В то время у нас было 25 инфекционных стационаров. Эта информация не подтвердилась. Я специально там побывал и раньше я там бывал. Этот стационар был обеспечен кислородом полностью. В Шымкенте кислород получали в трех местах. В прошлом году мы заранее установили кислородные резервуары в 7 стационарах. Их емкость достигает 8 тонн. После одной заправки, в зависимости от использования, хватает на 7 дней. Поэтому, хотя такая информация была, она не подтвердилась», – сказал Ш. Мукан, отвечая на вопросы журналистов.

    По его словам, в стационарах Шымкента имеется от 50 до 200 кислородных точек. В больнице, где, якобы, умер пациент из-за отсутствия кислорода, имеется более 100 точек. Невозможно, чтобы кому-то не поступил кислород. Потому, что станция подключения кислорода расположена отдельно, и кислород поступает одинаково на все 100 точек. Если бы кислород закончился, то без кислорода остались бы сразу все 100 человек, подключенных к точкам.

    Напомним, в августе текущего года в Шымкенте было заведено уголовное дело в связи с сообщением в социальной сети о смерти пациента ковидного центра из-за нехватки кислорода.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Акимат Минздрав РК Здравоохранение Шымкент Фейки
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