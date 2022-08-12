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    • Слухи о новой пандемии КВИ в Казахстане и локдауне назвали фейком

    12 Августа 2022 15:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК опровергли слухи о том, что с 1 сентября 2022 года в Казахстане начнется новая волна пандемии и будет объявлен новый локдаун, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Stopfake.kz.

    В мессенджере Telegram пользователи начали распространять информацию о якобы новой волне пандемии в Казахстане и локдауне в сентябре. Это сообщение опровергли в Министерстве здравоохранения РК.

    «Сегодня идет спад заболеваемости КВИ. Небольшой рост заболеваемости есть, но эпидемиологическая ситуация стабильная. Мы призываем всех пройти вакцинацию и ревакцинацию, носить маски в общественных местах и по возможности воздержаться от поездок в зарубежные страны, чтобы не заразиться COVID-19. Решение об усилении или ослаблении карантинных мер принимает Межведомственная комиссия. На сегодняшний день вопрос объявления карантина не стоит», — сообщил официальный представитель ведомства Ержан Байтанаев.

    Ранее сообщалось о том, что Нур-Султан перешел в «зеленую» зону по коронавирусу.
    #Минздрав РК #Здравоохранение #Общество #Фейки
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