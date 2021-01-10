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    Слухи о нарушениях выборного законодательства прокомментировали в Генпрокуратуре РК

    10 Января 2021, 13:43

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Старший помощник Генерального прокурора РК Азамат Саргазин прокомментировал распространяемую в соцсетях и мессенджерах информацию о нарушениях выборного законодательства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Отдельными лицами в целях искусственного создания резонанса в социальных сетях распространяются фейковые материалы о якобы имевших место сегодня нарушениях выборного законодательства. Мы проверили их достоверность. Они не имеют отношения к текущей избирательной кампании», - заверил Азамат Саргазин на брифинге в СЦК.

    В частности, по его словам, через мессенджер Whatsapp рассылается видеозапись, сделанная в одном из избирательных участков, где обнаружены заранее подписанные членами Избиркома бюллетени.

    «Установлено, что это старая запись, осуществленная на избирательном участке №68 в г.Нур-Султане в ходе проведения президентских выборов в прошлом году. Также в социальной сети Facebook пользователем под ником «Алмас Байкадамов» сегодня выложена запись видео вброса бюллетеней в урну якобы членом избирательной комиссии с комментарием о том, что «в Казахстане начались фальсификации», - рассказал спикер.

    Однако, как отметил А. Саргазин, результаты изучения материалов показали, что данная видеозапись сделана на избирательном участке одного из населенных пунктов России.

    «Поэтому хотелось бы напомнить, что за распространение с использованием СМИ или сетей телекоммуникаций заведомо ложной информации, создающей опасность нарушения общественного порядка, статьей 274 Уголовного кодекса предусмотрена уголовная ответственность. Высший надзор за соблюдением законности выборного процесса продолжается. Такова ситуация на текущий момент», - заключил он.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Генпрокуратура Выборы-2021
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