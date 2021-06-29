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    13:26, 29 Июнь 2021 | GMT +6

    Слухи о локдауне опровергли в Комитете санэпидконтроля РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Информацию о грядущем локдауне в Казахстане опровергли в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Stopfake.kz.

    Казахстанцы делятся в соцсетях сообщением о грядущем локдауне. Пользователи сообщают, что Казахстан вновь вошел в «красную» зону по темпам распространения КВИ и передвижения между городами находятся под запретом. Информацию опровергли в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля.

    «Это дезинформация. На сегодняшний день в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в некоторых регионах ужесточили карантинные меры. Они касаются сокращения времени работы торговых центров, кафе, баров, увеличения времени дезинфицирования общественного транспорта и т. д. Локдаун на территории всей страны не вводился. Авиаперелеты между городами и наземный междугородний транспорт работают в штатном режиме. Блокпосты не выставлены», — сообщил официальный представитель ведомства Ержан Байтанаев.

    На сегодняшний день в Казахстане наблюдается рост заболеваемости КВИ, связанный с распространением «дельта»-штамма, который впервые был обнаружен в Индии.

    В «красную» зону по темпам распространения коронавируса вошли Нур-Султан, Алматы, Атырауская, Западно-Казахстанская и Карагандинская области.

    В «желтой» зоне — Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Костанайская и Мангистауская области. Остальные регионы находятся в «зеленой» зоне.


    Теги:
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