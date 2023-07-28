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    Слухи о краже «Золотого человека» прокомментировали в Нацмузее

    28 Июля 2023, 12:13

    АСТАНА.КАЗИНФОРМ – Руководство Национального музея внесло ясность в слухи вокруг реликвии «Золотой человек», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Из-за неблагоприятных обстоятельств вокруг реликвии «Золотой человек» у людей не было негативных мыслей. Эта реликвия является одним из популярных экспонатов, которым интересуются и фотографируют не только отечественные посетители, но и иностранные туристы. К тому же, утверждение о том, что «оригинал экспоната «Золотой человек» был украден», не соответствует действительности», — говорится в ответе музея на официальный вопрос МИА «Казинформ».

    Кроме того, руководство Национального музея представило информацию о затратах на сохранение реликвии «Золотой человек» и организацию выставки.

    «Сумма денег, необходимая для сохранения «Золотого человека» и перевозки его внутри страны и в другие страны, зависит от нескольких факторов — продолжительности выставки, площади объекта, стоимости страховки реликвии, количества привлекаемых специалистов, транспортные расходы и прочее. Исходя из этих требований, будет определен объем финансовых средств, необходимых для организации выставки «Золотой человек» в стране и за рубежом», — говорится в сообщении музея.

    Автор:

    Шынар Хамитова

    Культура История Казахстана
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