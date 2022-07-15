Случай заражения сибирской язвой выявили в Узбекистане

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Сырдарьинской области Узбекистана выявлен первый случай заражения сибирской язвой, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного управления санэпидслужбы.

«У жителя Сардобинского района Сырдарьинской области выявили болезнь А-22. В соответствии с международной классификацией болезней, заболевание А-22 является сибирской язвой», - сообщает ведомство.

Уточняется, что сибирская язва не передается от человека к человеку, а передается только через мясо скота, зараженного этой болезнью. Карантинные меры применяются только к крупному и мелкому рогатому скоту.

«На территории Сардобинского района вакцинирован весь крупный и мелкий рогатый скот. В настоящее время эпидемиологическая ситуация не вызывает беспокойства, обстановка в регионе полностью контролируется», - заверили в СЭС.



