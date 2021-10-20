РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:06, 20 Октябрь 2021 | GMT +6

    Случай с гибелью 10-летнего школьника в Туркестане прокомментировали в МОН РК

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Случай с гибелью 10-летнего школьника в Туркестане прокомментировала первый вице-министр образования и науки РК Шолпан Каринова на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Безусловно, смерть ребенка – это большая трагедия. Сразу, как только факт стал известен, представители Комитета по охране прав детей выехали в Туркестанскую область. Сегодня работают, находятся там. По этому факту соответствующие органы ведут следственные мероприятия. По итогам мы также будем информировать. Я считаю, что торопиться с выводами не нужно. Соответствующие органы должны закончить мероприятия. Только потом будут приниматься решения. Что касается поборов, мы, Министерство образования, говорим о том, что поборов не должно быть как с родителей, так и внутри школ. Такого быть не должно, каждый факт должен рассматриваться отдельно, должны приниматься самые жесткие меры», - сказала Ш. Каринова, отвечая на вопросы журналистов.

    Напомним, в начале октября в Туркестане скончался 10-летний школьник.

    В интервью СМИ бабушка погибшего мальчика рассказала о том, что его избили в школьном туалете.

    Теги:
    Туркестанская область Образование Главная Происшествия Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 18:30
    Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 13 регионах Казахстана
    Сегодня, 18:10
    Задолжавшему своему ребенку 4 млн тенге акмолинцу на полгода ограничат свободу
    Сегодня, 17:39
    Карина Ибрагимова обеспечила себе медаль Азиады
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!