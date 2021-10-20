Случай с гибелью 10-летнего школьника в Туркестане прокомментировали в МОН РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Случай с гибелью 10-летнего школьника в Туркестане прокомментировала первый вице-министр образования и науки РК Шолпан Каринова на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Безусловно, смерть ребенка – это большая трагедия. Сразу, как только факт стал известен, представители Комитета по охране прав детей выехали в Туркестанскую область. Сегодня работают, находятся там. По этому факту соответствующие органы ведут следственные мероприятия. По итогам мы также будем информировать. Я считаю, что торопиться с выводами не нужно. Соответствующие органы должны закончить мероприятия. Только потом будут приниматься решения. Что касается поборов, мы, Министерство образования, говорим о том, что поборов не должно быть как с родителей, так и внутри школ. Такого быть не должно, каждый факт должен рассматриваться отдельно, должны приниматься самые жесткие меры», - сказала Ш. Каринова, отвечая на вопросы журналистов.

Напомним, в начале октября в Туркестане скончался 10-летний школьник.

В интервью СМИ бабушка погибшего мальчика рассказала о том, что его избили в школьном туалете.