Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    Случаи заболевания оспой обезьян увеличились до 780 в Европе и Северной Америке

    6 Июня 2022, 14:15

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Данный показатель примерно в три раза больше результата, о котором сообщалось международной организацией неделю назад, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на издание BBC News.

    По данным ВОЗ, 780 подтвержденных случаев оспы обезьян зарегистрировано в странах, где ранее вирус не фиксировался. Случаи заболевания выявлены в 27 странах, где вирус еще не носит характер эпидемии. Большинство новых случаев зарегистрировано в Европе и Северной Америке, а также в Мексике, Аргентине, Марокко и ОАЭ.

    В Великобритании выявлено 207 случаев заболевания оспой обезьян, в Испании – 156 и Португалии – 138.

    Это первый случай, когда инфекция широко распространилась за пределы Центральной и Западной Африки.

    Ранее в ВОЗ сообщили, что 23 страны заявили о 250 случаях заболевания оспой обезьян.

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

    Здравоохранение США Европа Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Ажар Гиният поздравила медработников с профессиональным праздником
    Выкованный более 3000 лет назад меч обнаружили в Германии
    Карагандинские школьники стали призерами чемпионата по робототехнике в США
    Благодаря медицинскому поезду прошел комплексное обследование – житель села Бирлик Айтен Кенжехан
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    3 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    4 Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
    5 Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай