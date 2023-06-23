Случаи заболевания корью участились в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области участились случаи заболевания детей корью. В инфекционной больнице сейчас проходят лечение четыре ребенка, одному из них меньше года. Все они не были привиты. Родителей призывают своевременно проходить вакцинацию, чтобы предотвратить опасное заболевание и возможные последствия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О ситуации с заболеваемостью корью в регионе рассказали на брифинге на площадке Региональной службы коммуникаций.

«В Карагандинской области с начала года зарегистрировано 15 случаев кори среди детей до 14 лет, из них лабораторно подтверждены 11 случаев, остальные в работе. Только в июне заболело 9 детей», – сообщил руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Юрий Залыгин.

По его словам, часть случаев завозных, дети с родителями отдыхали в других странах либо ездили по Казахстану.

Юрий Залыгин подчеркнул, что эпидемиологическая ситуация по кори осложнилась по всему миру. Причина в том, что из-за пандемии коронавируса резко сократилась вакцинация детей. Кроме того, стало много идейных противников вакцинации.

«На сегодняшний день в инфекционной больнице находятся четыре ребенка с корью. Их состояние средней степени тяжести. Один малыш 2022 года рождения, год еще не исполнился. Возраст других – до 14 лет. Все заболевшие не получили своевременно прививку», – сказала заместитель руководителя управления здравоохранения по родовспоможению и детству Гульжан Жиембаева.

Она отметила, что в области есть достаточный запас вакцины – порядка 20 тысяч доз. Препарат эффективный и безопасный. Вакцина индийского производства сертифицирована, проходит проверку в Национальном центре экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий.

Между тем отказ от иммунизации может привести к очень серьзным последствиям. Медики предупреждают, что корь опасна осложнениями вплоть до слепоты и энцефалита.

«В Казахстане иммунизация против кори проводится бесплатно, дважды: первая – в возрасте 12–15 месяцев, вторая – в 6 лет. Используется трехкомпонентная вакцина – сразу против кори, краснухи и паротита. Учитывая тот факт, что в период пандемии дети не получили плановую прививку, призываю всех обратиться в поликлиники по месту жительства для вакцинации детей. Принимая решение об отсрочке или отказе от вакцинации, вы берете на себя большую ответственность, подвергая риску здоровье и даже жизнь вашего ребенка», – обратился к родителям Юрий Залыгин.

При планировании зарубежных поездок врачи советуют позаботиться о прививке.