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    Случаи суицидов участились в Актюбинской области

    26 Мая 2023, 22:35

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области по данным прокуроров в среднем ежедневно совершается 2 суицида. Больше всего фактов приходится на город Актобе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В текущем году на треть увеличились факты суицидов со 128 до 168 фактов, в том числе 47 человек умерло, 121 пытались наложить на себя руки, но были вовремя спасены. В среднем ежедневно в регионе совершается по 2 суицида. Прокуратурой Актюбинской области проанализированы причины совершения суицидов в области и обозначена необходимость принятия мер профилактики суицидов», - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

    Больше всего фактов суицида совершено в городе Актобе - 143 случая, Мугалжарском - 5, Шалкарском - 4, Мартукском и Айтекебийском районах - по 3 факта.

    Особый резонанс в обществе вызвали суициды, совершенные путем выпрыгивания с многоэтажек. В текущем году уже совершено 5 таких фактов. Только за апрель сразу 3 женщины выпрыгнули с многоэтажек. Один произошел в 25-этажке жилого комплекса «Актобе-Ажары», второй - в девятиэтажном доме так же в центре города Актобе.

    В настоящее время прокуратурой области направлено письмо в адрес местного исполнительного органа о принятии мер по недопущению суицидов. В частности, по мнению прокуроров необходим мониторинг мест, где чаще всего совершаются суициды, с принятием превентивных мер по их предотвращению. Так, в Актобе чаще всего суициды совершаются в ЖК «Актобе Ажары», туда необходимо установить ограждения на открытые балконы.

    Также среди рекомендаций - проведение разъяснительных работ с председателями кондоминиумов и управляющими ОСИ, по ограничению доступа на крыши многоэтажных домов путем установления замков, создание межведомственной группы по профилактике суицидов для исследования каждого факта, определения причин с разработкой механизмов по предотвращению аналогичных фактов впредь.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Происшествия Общество Актобе
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