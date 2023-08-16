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    Случаи суицида военнослужащих пограничной службы прокомментировали в КНБ РК

    16 Августа 2023, 14:54

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместитель начальника департамента воспитательной, идеологической и кадровой работы погранслужбы КНБ Ерик Бериков рассказал о причинах суицида среди военнослужащих пограничной службы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По его словам, причины суицида могут быть разными. Сюда включаются семейно-бытовые факторы, а также некоторые психологические аспекты.

    «К сожалению, у нас имели место такие факты. По каждому из них проводится тщательное судебное расследование. В отношении виновных должностных лиц применяется строгая дисциплинарная ответственность. По последнему случаю, пять должностных лиц были сняты с занимаемых должностей, а одного понизили по званию», - сказал Ерик Бериков в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций.

    В качестве причин подобных происшествий он отметил семейно-бытовые факторы, а также некоторые психологические моменты.

    «Причины бывают разные. Это семейно-бытовые факторы, а также некоторые психологические моменты. Как уже упоминалось, игровая зависимость также является одной из причин. Бывали случаи, когда в долговые обязательства попадали военнослужащие и они принимали такое решение», - добавил Ерик Бериков.

    Журналисты также задали вопрос о возможной роли дедовщины в данных инцидентах.

    «Дедовщины в пограничной службе нет. Срок службы для наших военнослужащих составляет всего один год. Следовательно, при увольнении и последующем призыве их пути вообще не пересекаются. Поэтому дедовщины у нас в армии нет», - подчеркнул Ерик Бериков.

    Напомним, 30 апреля в общежитии Академии КНБ Республики Казахстан обнаружено тело курсанта, который совершил суицид.

    Автор:

    Шынар Хамитова

    Пограничники КНБ Вооруженные силы
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