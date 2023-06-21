Случаи подстрекательства к даче взятки участились в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане участились случаи мошенничества и подстрекательства к даче взятки должностным лицам за якобы решение различного рода вопросов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Антикора.

За последние три года в производстве Антикоррупционной службы находилось более 600 уголовных дел по фактам мошенничества. Осуждено 313 лиц.

«Сейчас в производстве Антикоррупционной службы находится ряд уголовных дел в отношении мошенников, посредников и подстрекателей к даче взятки. Общая сумма переданных мошенникам денежных средств составляет более 17 млрд тенге», - сообщили в ведомстве.