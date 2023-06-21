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    Случаи подстрекательства к даче взятки участились в Казахстане

    21 Июня 2023, 11:39

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане участились случаи мошенничества и подстрекательства к даче взятки должностным лицам за якобы решение различного рода вопросов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Антикора.

    За последние три года в производстве Антикоррупционной службы находилось более 600 уголовных дел по фактам мошенничества. Осуждено 313 лиц.

    «Сейчас в производстве Антикоррупционной службы находится ряд уголовных дел в отношении мошенников, посредников и подстрекателей к даче взятки. Общая сумма переданных мошенникам денежных средств составляет более 17 млрд тенге», - сообщили в ведомстве.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Коррупция Госслужба
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