Случаи наездов на пешеходов участились в Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – В Кызылординской области участились случаи наездов на пешеходов. На эти правонарушения приходится 41% дорожно-транспортных происшествий в регионе, передает МИА «Казинформ».

Эта проблема была поднята во время коллегии областной прокуратуры. По статистическим данным, в прошлом году в области произошло 581 ДТП, в результате которого погибли 135 человек, 677 получили различные травмы.

Наряду с этим, на трассах республиканского значения на территории Кызылординской области было зафиксировано 71 дорожно-транспортное происшествие, где погибли 40 человек, 102 получили травмы.