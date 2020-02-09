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    Случаи наездов на пешеходов участились в Кызылординской области

    9 Февраля 2020, 17:55

    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – В Кызылординской области участились случаи наездов на пешеходов. На эти правонарушения приходится 41% дорожно-транспортных происшествий в регионе, передает МИА «Казинформ».

    Эта проблема была поднята во время коллегии областной прокуратуры. По статистическим данным, в прошлом году в области произошло 581 ДТП, в результате которого погибли 135 человек, 677 получили различные травмы.

    Наряду с этим, на трассах республиканского значения на территории Кызылординской области было зафиксировано 71 дорожно-транспортное происшествие, где погибли 40 человек, 102 получили травмы.

    Автор:

    Багдат Хасенова

    Кызылординская область ДТП Происшествия Генпрокуратура
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