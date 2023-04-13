Случаи бешенства КРС выявили в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В крестьянском хозяйстве, расположенном на территории Каркаралинского района Карагандинской области, выявлены случаи бешенства крупного рогатого скота, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Установить ограничительные мероприятия на территории личного подсобного хозяйства, расположенного в селе Теректы Шарыктинского сельского округа Каркаралинского района, в связи с выявлением бешенства среди крупного рогатого скота. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. Настоящее решение вводится в действие со дня его первого официального опубликования», - отмечено в решении акима Шарыктинского сельского округа А. Ногербекова, опубликованном на портале «Открытые НПА».

Решение вступило в силу 12 апреля.



