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Случаев заболевания пневмонией с признаками КВИ не зафиксировано в РК за сутки

22 Февраля 2022 09:10
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Случаев заболевания пневмонией с признаками КВИ не зафиксировано в РК за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 21 февраля в Казахстане не зафиксировано случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 3 летальных исхода и 16 человек выздоровели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

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Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 87880, летальных случаев - 5327, выздоровевших - 81444.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 483 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

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