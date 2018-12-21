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Случаев заболевания менингококковой инфекцией в Алматы не наблюдается - врачи

21 Декабря 2018 17:50 184
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Случаев заболевания менингококковой инфекцией в Алматы не наблюдается - врачи

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - О ситуации с менингококковой инфекцией после всплеска заболевания рассказал на брифинге в Алматы главный врач Детской инфекционной больницы Алматы Ержан Сералин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Вы помните, что с апреля был подъем заболеваемости менингококковой инфекцией. Последний случай у нас был в июне. С тех пор случаев заболевания менингококком по городу Алматы не наблюдалось. В то время мы проделали большую работу в плане профилактических мер. Обследовали мазки и зев на наличие носителя инфекции. Мы надеемся, в этом и в следующем году избежим вспышки данной инфекции», - сказал Е. Сералин.

Напомним, с апреля 2018 года в Казахстане было зарегистрировано 83 случая заболевания менингококковой инфекцией. Из них от молниеносной формы менингита скончались 15 человек, в том числе 6 в Алматы.

 

 

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Ключевые слова: Алматы, Здравоохранение,
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Автор:

Майя Тенизбаева

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