Случаев заболевания менингококковой инфекцией в Алматы не наблюдается - врачи
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - О ситуации с менингококковой инфекцией после всплеска заболевания рассказал на брифинге в Алматы главный врач Детской инфекционной больницы Алматы Ержан Сералин, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Вы помните, что с апреля был подъем заболеваемости менингококковой инфекцией. Последний случай у нас был в июне. С тех пор случаев заболевания менингококком по городу Алматы не наблюдалось. В то время мы проделали большую работу в плане профилактических мер. Обследовали мазки и зев на наличие носителя инфекции. Мы надеемся, в этом и в следующем году избежим вспышки данной инфекции», - сказал Е. Сералин.
Напомним, с апреля 2018 года в Казахстане было зарегистрировано 83 случая заболевания менингококковой инфекцией. Из них от молниеносной формы менингита скончались 15 человек, в том числе 6 в Алматы.
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