Случаев заболевания корью в Жамбылской области не выявлено

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Жамбылской области проводятся комплексные профилактические и противоэпидемические мероприятия по своевременной вакцинации и выявлению больных корью. В результате случаев кори не зафиксировано, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня в мире отмечена вспышках кори - Индия, Пакистан, страны Африки, европейский регион, США и другие. В 2022 году в мире было зарегистрировано 155 500 случаев кори. Существует угроза распространения этой инфекции, поскольку пандемия COVID-19 привела к снижению охвата вакцинацией против всех вакциноуправляемых инфекций, в том числе против кори и краснухи. Осложнение эпидемиологической ситуации на начало этого года отмечается и в странах ближнего зарубежья - Россия, Кыргызстан, Таджикистан», - рассказала заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Жамбылской области Неили Муликова.

По ее словам, с начала 2023 года в Казахстане зарегистрировано 6 лабораторно подтвержденных случаев кори, из них четверо - это не привитые дети до 14 лет. Показательно, что трое из заболевших корью детей – это не привитые по причине отказа родителей, один ребенок не привит из-за недостаточного возраста.

«В Жамбылской области случаи заболевания корью не выявлены. Во многом, это благодаря тому, что в целях предупреждения распространения кори и краснухи нашими медицинскими работниками активно выявляются не привитые лица до 18 лет. Лица в возрасте до 18 лет включительно, не привитые ранее, не имеющие сведений о прививках против кори и краснухи прививаются дополнительно», - отметила спикер.

На сегодняшний день в прививочных пунктах медицинских организаций Жамбылской области имеется достаточный объем вакцины от кори. В течение года прививки от кори получили порядка 130 тысяч человек.

В Казахстане вакцинация против кори проводится бесплатно дважды. Первая прививка делается в возрасте одного года, вторая - в шесть лет. Для вакцинации используется безопасная и эффективная вакцина против кори в комбинации с компонентом против краснухи и паротита (ККП).

Корь – это острое инфекционное вирусное заболевание, передается от человека к человеку по воздуху, с капельками выделений из дыхательных путей или при непосредственном контакте с выделениями из носа или горла инфицированных людей. Основной признак - сыпь по всему телу. Корь опасна такими осложнениями как пневмония, бронхит, энцефалит (воспаление оболочек мозга), которые в случаях позднего обращения за медпомощью и наличия тяжелых сопутствующих заболеваний могут привести к смерти, пояснила Неили Муликова.

По ее словам, эффективного и специфического метода лечения кори нет.

«Единственной эффективной защитой от кори является вакцинация. Прививки против кори и краснухи проводятся бесплатно в медицинских организациях. Только прививка сможет защитить вас и вашего ребенка», - подчеркнула заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Жамбылской области Неили Муликова.

Как сообщалось, в 2019 году более 500 случаев заболевания корью было зарегистрировано в Жамбылской области. По мнению специалистов, основной причиной заражения вирусной инфекцией послужили отказы от вакцинации и не достижение прививочного возраста.

В настоящее время в Казахстане отмечается осложнение эпидемиологической ситуации по кори. С начала 2023 года зарегистрировано 56 случаев подозрения на корь, сообщила вице-министр здравоохранения - главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова во время заседания Центральной избирательной комиссии. Она подчеркнула, что корь характеризуется высокой контагиозностью, передается воздушно-капельным путем и представляет 100% опасность для не вакцинированных лиц. Если с больным корью будут контактировать 10 человек, они будут не вакцинированы, то все 10 заболеют корью.