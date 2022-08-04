Случаев кори не выявлено в этом году - Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава Минздрава РК Ажар Гиният сообщила, что вакцинация против кори идет планово, в этом году в стране случаев инфекционного заболевания не зарегистрировано, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году случаев кори не зарегистрировано. В прошлом году два случая выявили. В 2020 году была вспышка – более трех тысяч случаев», - сказала в ходе пресс-конференции в СЦК Ажар Гиният.

По словам министра, вакцинация против кори идет планово.

«За шесть месяцев почти 51% детей до года провакцинировано. Детей до шести лет – 60%. Это оптимальный показатель вакцинации, который может обеспечить иммунитет среди населения, особенно среди детей», - заявила глава ведомства.

Ранее в Минздраве сообщили, что более 400 детей лечатся от коронавируса. С начала года инфекция выявлена у более 6 тыс. детей.



