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    • Случаев кори не выявлено в этом году - Минздрав РК

    4 Августа 2022 18:18

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава Минздрава РК Ажар Гиният сообщила, что вакцинация против кори идет планово, в этом году в стране случаев инфекционного заболевания не зарегистрировано, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В этом году случаев кори не зарегистрировано. В прошлом году два случая выявили. В 2020 году была вспышка – более трех тысяч случаев», - сказала в ходе пресс-конференции в СЦК Ажар Гиният.

    По словам министра, вакцинация против кори идет планово.

    «За шесть месяцев почти 51% детей до года провакцинировано. Детей до шести лет – 60%. Это оптимальный показатель вакцинации, который может обеспечить иммунитет среди населения, особенно среди детей», - заявила глава ведомства.

    Ранее в Минздраве сообщили, что более 400 детей лечатся от коронавируса. С начала года инфекция выявлена у более 6 тыс. детей.


    Автор:

    Акбота Кузекбай

    #Минздрав РК #Здравоохранение #Ажар Гиният
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