Сложные операции детям с мукополисахаридозом провели в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На базе детской городской клинической больницы №2 в Алматы с участием одного из ведущих микрохирургов России Андрея Байтингера был организован прием амбулаторных пациентов в рамках мастер-класса «Микрохирургия нервов, микрохирургия кисти». Проведено более 10 консультаций, выполнены операции девяти больным мукополисахаридозом детям по поводу карпального туннельного синдрома, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Уникальные по своей сложности операции под руководством Андрея Байтингера успешно провели специалисты ДГКБ №2 - заведующий отделением травматологии и ортопедии Ерлан Садырбалин, детский хирург Улжан Солтанбекова

«Уникальность метода в проведении операций малоинвазивным способом, с использованием специальных инструментов, что позволяет восстановить чувствительность пальцев кисти. Мы получили бесценный опыт, который будем внедрять на практике», - отметил Ерлан Садырбалин.

В Фонде медстрахования сообщили, что операции проводятся в рамках ОСМС, дети входят в одну из льготных категорий, поэтому до 18 лет взносы на обязательное социальное медицинское страхования за них платит государство.

Мукополисахаридозы – это группа наследственных заболеваний соединительной ткани, возникающих вследствие накопления гликозаминогликанов (GAG, мукополисахаридов) и протекающих с поражением нервной системы, глаз, внутренних органов и опорно-двигательного аппарата. МПС относится к числу орфанных (редких) заболеваний, то есть распространенность их составляет не более 50 случаев на 100 тысяч человек. Одним из последствий этого заболевания является синдром запястного канала или карпальный туннельный.



