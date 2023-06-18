Сложные манипуляции на сердце проводит главный аритмолог БМЦ УДП РК Аян Абдрахманов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Больнице Медицинского Центра Управления Делами РК на сегодняшний день трудятся свыше 3 тысяч медицинских сотрудников. Их навыки и профессионализм ничем не уступают зарубежным специалистам. Каждый день они помогают пациентам бороться с самыми сложными патологиями и делают все возможное, чтобы они встали на ноги. Один из таких врачей, преданных своей профессии, Аян Абдрахманов. В беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» он рассказал о тонкостях своей работы.

Современная аритмология, или электрофизиология, стала отдельной клинической дисциплиной. Официально возникнув в 1992 году в США, это направление благодаря стремительному развитию современных медицинских технологий изначально ставило своей целью определение риска внезапной сердечной смерти и разработку мер ее профилактики. Для современной медицины эта отрасль играет особую важную роль. Один из опытных врачей, который развивает это направление в Казахстане – Аян Абдрахманов – доктор медицинских наук, ассоциированный профессор, президент Казахского общества аритмологов, представитель Казахстана в Европейской Ассоциации сердечного ритма, главный аритмолог Больницы Медицинского центра УДП РК. Окончил Семипалатинскую государственную медицинскую академию по специальности «Лечебное дело». Имеет специализированные знания в области кардиологии, аритмологии (клиническая электрофизиология, электрокардиостимуляция), эхокардиографии, суточного мониторирования ЭКГ и АД, неотложной терапии, анестезиологии и реаниматологии.

Проходил стажировки по интервенционным методам лечения нарушения ритма сердца в Австрии, Венгрии, Германии, Италии, Чехии.

«После окончания медицинского университета Семея начал свой трудовой путь в качестве кардиолога. С 2001 года начал заниматься интервенционной аритмологией. Это высокотехнологичная профессия, требующая новейших технологий в медицине. То есть, эта отрасль очень связана с новейшими технологиями. Поэтому стараюсь не упустить последние события, которые происходят в медицине и постоянно слежу за каждой новой технологией. Нужно не просто ознакомиться с этими новейшими технологиями, но и овладеть ими», - рассказал врач.

В Больнице Медицинского Центра УДП РК Аян Абдрахманов выполняет все виды операций, связанные с нарушениями сердечного ритма. Он впервые в СНГ провел имплантацию безэлектродного электрокардиостимулятора. Он также одним из первых начал проводить операции беременным женщинам и детям без флюороскопии.

«На протяжении 11 лет возглавлял отделение аритмологии Национального научного кардиохирургического центра. С февраля этого года стал руководителем отделения аритмологии - главным аритмологом БМЦ УДП РК. Главное отличие аритмологов от кардиохирургов в том, что мы думаем, прежде всего, о профилактике. Кардиохирурги проводят открытые операции на сердце, аритмологи работают через кровеносные сосуды. Аритмологи не могут пощупать пальцами сердце. Поэтому каждый свой шаг мы детально планируем. То есть, мы должны чувствовать, как должны действовать в том или ином случае», - сказал врач.

Аян Абдрахманов прошел стажировку по интервенционным методам лечения нарушений сердечного ритма в Австрии, Венгрии, Германии, Италии, Чехии, Турции. За последние 10 лет он спас не одну человеческую жизнь. Его профессионализм и опыт ценят не только казахстанские врачи, но и зарубежные коллеги. Например, в апреле этого года он выступил с докладом в Барселоне (Испания), где со всего мира собрались свыше 4 тысяч аритмологов. А в мае этого года принял участие в конгрессе Общества сердечного ритма в Новом Орлеане (США), где собрались свыше 8 тысяч врачей из 90 стран мира. Его выступление сразу же заинтересовало зарубежных врачей.

«За последние 10 дет провел свыше 350 операций. Только за 4-5 месяцев работы в БМЦ УДП РК провел около 55 операций. Особенно сложно проводить операции младенцам и беременным женщинам», - отметил врач.

В ходе беседы он также поделился своим мнением об участившихся случаев сердечных заболеваний серди молодежи.

«Мне кажется, это связано с бурным развитием новых технологий и улучшений методов диагностики. Кроме того, на это влияет и современный образ жизни, который ведет молодежь: фаст-фуды и энергетики. Поэтому, если хотите быть здоровыми, кушайте не быстро приготовляемую пищу, а еду, обогащенную витаминами. Также следует вести здоровый образ жизни, не следовать вредным привычкам. Следует заниматься спортом», - добавил Аян Абдрахманов.