Сложную операцию провели новорожденному в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Сложную операцию для спасения жизни провели новорожденному малышу в перинатальном центре Жамбылской областной многопрофильной больницы. Сейчас малыш проходит послеоперационное лечение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Жамбылской области, ребенок родился в Кордайской центральной районной больнице, в удовлетворительном состоянии, но уже на вторые сутки жизни появились первые признаки недуга.

«Этот ребенок третий в этой семье жителей Кордая, - пояснили в ведомстве. – Роды преждевременные, на 36-й неделе, ребенок родился весом 2 600 граммов. На вторые сутки появилась умеренная отечность мошонки, на следующий день во время утреннего обхода у малютки заметили беспокойство, вздутие живота, выраженную отечность, поставлен диагноз «синдром острой мошонки». После консилиума врачей ребенка перевезли в Тараз, в перинатальный блок Жамбылской областной многопрофильной больницы. Его состояние оценивалось как крайне тяжелое за счет интоксикации. Поэтому врачи экстренно прооперировали младенца».

Операцию провел квалифицированный детский хирург-эндоскопист высшей категории Нуртуган Алукатов.

«Операция путем лапаротомии, - пояснили в пресс-службе облздрава. - В ходе ревизии брюшной полости обнаружена перфорация желудка, произведено ушивание дефекта. Внутриутробно шел некротический энтероколит, это тяжелое заболевание периода новорождённости. Это привело к перфорации желудка - сквозной дефект и вытекание содержимого в брюшную полость».

Сейчас малыш продолжает лечение под наблюдением докторов Лоры Асановой и Шавката Худайбергенова. Сначала маленький пациент находился на полном парентеральном питании, когда внутривенно вводятся углеводы, белки, жиры, витамины. И уже через неделю после операции малыша перевели на обычное кормление.

Проведение хирургических вмешательств в таком возрасте всегда сопровождается большими сложностями. Однако здесь большую роль играют высокая квалификация команды медиков и оснащенность перинатального центра.

«Детский хирург-эндоскопист высшей категории, врач ультразвуковой диагностики Нуртуган Алукатов является квалифицированным профессионаом в своем деле, несмотря на относительно молодой возраст – 41 год, - пояснили в пресс-службе управления здравоохранения Жамбылской области. - Он руководитель Жамбылского областного бюро патологической анатомии, основоположник в хирургии новорожденных, эндохирургических вмешательствах в детской хирургии, открыватель амбулаторной хирургии, «хирургии одного дня» в Жамбылской области. На сегодняшний день Нуртуган Алкуатов проводит все виды хирургических вмешательств в детской хирургии и хирургии новорожденных, эндоскопические операции. Освоил хирургические вмешательства и во взрослой хирургии, одной из которых операции на щитовидной железе».

Специальность хирурга требует постоянного повышения квалификации, и жамбылский хирург постоянно повышает свои знания в странах ближнего и дальнего зарубежья, проходит стажировки в Израиле, Российской Федерации. И после внедряет новые виды лечений инновационной технологией в своей клинике.

Далеко не каждый практикующий детский хирург, даже имея в своем арсенале необходимые условия и оборудование, занимается врожденными пороками развитиями у новорожденных. Ведь большинство подобных операций являются крайне сложными в техническом плане, длительными и очень напряженными, подчеркнули в ведомстве.



