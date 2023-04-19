Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 453.93 eur/kzt 501.18

    rub/kzt 5.56 cny/kzt 65.55
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    Сложнейшую операцию по реплантации пальца кисти провели ребенку в Алматы

    19 Апреля 2023, 16:17

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Детской городской клинической больнице №2 Алматы впервые проведена сложнейшая операция реплантации пальца кисти ребенку – 9-летнему мальчику спасли палец руки, отчлененный в результате травмы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе больницы, экстренную операцию выполнили заведующий отделением травматологии Ерлан Садырбалин совместно с микрохирургами Сергеем Косаревым и Александром Смолянкиным. По их словам, шансы спасти палец были крайне малы.

    Операция длилась непрерывно около 5 часов. Это очень кропотливая работа. Врачи делали всё возможное, чтобы сохранить палец. Они под операционным микроскопом сшивали ткани и сосуды, соединяли поврежденные пальцевые артерии, нервные волокна очень малого диаметра, были восстановлены кость, сухожилия, вены и кровообращение в присоединенном пальце.


    «Для проведения такой операции необходима современная микрохирургическая техника: требуется микроскоп, микрохирургический инструментарий и очень тонкий шовный материал, который сложно увидеть невооруженным глазом, все это имеется у нас во второй детской больнице. Нам пришлось шить сосуды диаметром 1,2 миллиметра. Без должной подготовки, оборудования, инструментов и расходных материалов проведение таких операций невозможно», - заявил Ерлан Садырбалин.

    Профессионально выполненная реплантация позволила избежать возможных рисков, вернуть подвижность, чувствительность поврежденной части кисти. В течение 8 дней мальчик получал стационарное лечение, палец полностью прижился. Родители мальчика считают результат операционного вмешательства настоящим чудом и безмерно благодарны врачам.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Здравоохранение
    Новости по теме
    Новости по теме
    Это не только призвание, а образ жизни – старший фельдшер о работе скорой помощи Совминки
    В Алматы пройдет турнир Octagon 44 с боями Фирузы Шариповой, Еркебулана Токтара и Адиля Боранбаева
    Младенцу пересадили печень в Астане: донором стал отец ребенка
    «Без номеров, задним ходом»: устроившие хаос на дороге алматинцы наказаны
    Популярное
    1 Более 13 тысяч алматинцев получат выплаты ко Дню Победы
    2 Комбикормовый завод запустили в Жамбылской области
    3 О шторме предупредили жителей Алматы и 5 регионов
    4 Приговор Серику Кудебаеву пояснили в суде
    5 Людей пытали утюгом на глазах Кудебаева – Генпрокуратура
    Новости партнеров