Словно из серебра и золота: необычная выставка картин в национальном стиле проходит в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За окном непогода, а атмосфера тепла и уюта по-особому чувствуется в арт-галереях, стены которых пропитаны красками, маслами и любовью к искусству. Корреспонденты МИА «Казинформ» заглянули в творческий уголок - в мастерскую «Art Karakoz», где в эти дни проходит необычная выставка алматинской художницы Арии Ореевой. Талантливая девушка пишет картины в национальном стиле, поэтому здесь вы с удовольствием окунетесь в традиционную этническую атмосферу. Благодаря рельефному письму, казахским орнаментам в картинах, почерк Арии становится ярко узнаваемым. Девушка поведала нам историю ряда картин и поделилась ощущениями после первой организованной персональной выставки.

Ария Ореева живет в Алматы. По профессии девушка – переводчик. Однако ей больше интересен язык искусства. Поэтому она самостоятельно начала учиться художеству, постепенно создавала первые работы. Уже восемь лет девушка занимается любимым делом и старается передать в своих картинах традиции и обычаи казахов, чтобы люди смогли прочитать в них знакомые обряды и знаки. В своей небольшой алматинской мастерской Ария создает уникальные картины со своеобразным стилем. Однако больше предпочитает проводить время на любимом арбате, где собираются художники из разных уголков южной столицы. Красивая аллея, приятная музыка и восторженные взгляды прохожих. Казалось бы, что еще нужно для полного счастья художнику?! Именно эта атмосфера вдохновляет писать портреты, рисовать пейзаж, натюрморты, создавать волшебные рисунки.

«В генах предков нет художников, но бабушка была певицей. Поэтому меня назвали Арией (вокальное произведение). С детства у меня была хорошая память, любила писать, рисовать. Работы просто придумывала. Раньше любила писать мехенди – роспись по телу хной. Профессионально 10 лет занималась боди-артом. Как-то захотелось попробовать рисовать картины на холсте. Так увлеклась созданием объемных картин золотом, бронзой. Учителя говорят мне: «Растешь на глазах». Такие теплые слова действительно радуют и вселяют уверенность в том, что ты делаешь это не зря», - призналась девушка.

Ее работы уже давно полюбились ценителям искусства. Кто-то сразу же на арбате приобретает понравившуюся картину, а кто-то находит девушку в социальных сетях и заказывает несущую огромный посыл рисунок. Так ее творчество зацепило столичную художницу Каракоз, которая пригласила Арию в столицу. Не просто как гостью, а как автора и организатора первой персональной выставки.

Ария не скрывает своего приятного удивления от количества посетителей выставки. По словам художницы, это ее первая персональная выставка. Представлено около 20 картин, большинство которых уже проданы. Отрадно, что столичные жители по достоинству оценивают труд девушки и украшают свой дом ее работами.

У входа в мастерскую вас встречает портрет сказителя, тюркского поэта-песенника Коркыт Ата, написанный маслом на холсте. Образ задумчивого Коркыта Ата дополняют красивые национальные орнаменты, выступающие рамкой для картины и издающие звучание кобыза.

В этой и других картинах можно заметить серебряные, позолоченные тона. Словно готовый рисунок заливали серебром и золотом. Однако на самом деле это не так. Девушка пишет картины по рельефной технике, использует также обычные масла. В комбинации получается необычная работа с серебряной или позолоченной заливкой. В этом кроется изюминка и особенность в творчестве художницы.

Чтобы создать картину, Ария сначала заливает на холст рельефную технику, потом сверху пишет маслом, а затем покрывает лаком, чтобы при мытье, уборке можно было вытирать пыль.

«Посетителей выставки немало. Многие не знали даже о такой технике. А сейчас уже начинают интересоваться рельефной техникой. Каждому объясняю процесс создания работ. Акцент в картинах сделан на серебро. И неспроста. Раньше наши предки носили различные ювелирные украшения, сделанные из серебра. Шанырак означает солнце. Родовые знаки говорят о том, что мы вели кочевой образ жизни. Мы - суеверный народ, носили тумары от сглаза. Кошкар Муйиз оберегал шанырак от зла. Картины идут со смыслом, поэтому многие интересуются и приобретают мои работы», - поведала художница.

Девушка пишет картины в национальном стиле. Так Ария старается возродить национальный традиционный стиль в казахском изобразительном искусстве.

«Выбрала национальный колорит, чтобы передать смысл наших достопримечательностей, культуры. Даже лирические картины пишу в казахском стиле. Почему? Работа в национальном стиле особо не развита в нашей стране. А мне хочется возродить казахский стиль и колорит. Кто-то пишет в натюрмортах яблоки, вазы или цветы. А мне хочется прибавить что-то национальное. Поэтому стараюсь в натюрмортах изображать традиционные блюда: бауырсаки, бешбармак. Хочется, чтобы иностранцы, посетив нашу страну, купили абстрактную картину в казахском дизайне. Это наши обычаи, наша история, достопримечательности», - рассказала Ария.

Многие картины – плод собственных фантазий девушки.

«Порой замечаешь одинаковые картины, где почти во всех изображены джайлау, лошади. Я же придумала такой весенний джайлау, где в садах растут цветы. Такой работы не было на Арбате. Поэтому у меня сразу же приобрели эту картину. При создании новых рисунков хочется, чтобы они отличались от других, сразу же привлекали внимание окружающих уникальностью», - отметила девушка.

Одна из работ художницы посвящена духовной столице Казахстана – Туркестану. В ней Ария нарисовала старинные здания, керуен, верблюдов, которые отображают кочевой образ жизни народа.

Еще одна работа посвящена национальной игре «Кыз куу». Вот джигит мчится на лошади к прекрасной девушке, чтобы догнать и поцеловать в щечку. На нижней части холста нарисовано плодовое дерево с тем пожеланием, чтобы влюбленные соединили себя узами брака и на свет появились дети – плод большой любви двух сердец. Такую картину можно подарить молодоженам либо молодой паре, которая собирается создавать семью.

Отдельно можно отметить картину «Сердце Казахстана» - сочетание двух городов: Алматы и Нур-Султана. Яблоневое дерево, невысокие здания олицетворяют Алматы, а небоскребы и монумент Байтерек символизируют нашу столицу.

По словам девушки, картины не требуют дополнительного украшения в виде рамок. Каждая работа девушки красиво обведена рамкой, нарисованной из национальных узоров.

«После приобретения не нужно вставлять в рамку картины, потому что она сжимает рисунок. В новейшем интерьере сейчас не используют рамки», - пояснила Ария Ореева.

Работами художницы интересуются, как и отечественные, так и зарубежные ценители искусства. Сразу три картины, где изображены три шанырака: Алматы, Кызылорды и Туркестана приобрел историк из США.

«Это значит, что наш своеобразный и неповторимый стиль ценится за рубежом. Поэтому хочу дальше продвигать свои работы в разных странах мира и популяризовать национальный казахский стиль», - подчеркнула художница.

Персональная выставка казахстанской художницы Арии Ореевой продлится до 15 апреля. Желающие могут посетить выставку в художественной мастерской «Art Karakoz».