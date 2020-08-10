«Слова назидания» Абая впервые изданы на армянском языке

ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ – Современное переиздание романа-эпопеи Мухтара Ауэзова «Путь Абая», а также «Слова назидания» Абая на армянском языке вышли в свет в Армении. Об этом передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В рамках программы «Рухани жаңгыру» в Армении под эгидой Посольства Республики Казахстан в Армении при содействии Ереванского государственного университета (ЕГУ) и издательства «БЗЕЗ» к 175-летнему юбилею Абая вышел в свет литературных диптих: современное переиздание романа-эпопеи Мухтара Ауэзова «Путь Абая» (1-й том) на армянском языке и впервые на армянском языке «Слова назидания» Абая.

Роман «Путь Абая» Мухтара Ауэзова впервые на армянском языке был издан в 1952 году и уже стал библиографической редкостью. Вместе с тем обновленное, второе издание романа-эпопеи на армянском языке подготовлено творческой группой в новой языковой редакции, более созвучной современным нормам армянского языка, с добавлением историко-филологического примечания редакторов.

«Слова назидания» Абая на армянском языке выходят впервые, тем самым дав возможность познакомиться с философской прозой великого казахского поэта и мыслителя читателям в Армении и многомилионной армянской диаспоре в мире. В процессе подготовки первого издания «Слов назидания» на армянском языке работавшая над текстом творческая группа использовала выполненные в разное время переводы на русский, турецкий и английский языки, сравнивая их с текстом академического издания оригинала (Алматы, 1995). В примечаниях к армянскому переводу указаны и некоторые слова и выражения, записанные в оригинале на арабском, персидском, русском языках, с пояснениями к ним.

Оба издания сопровождаются специальными предисловиями за авторством Чрезвычайного и Полномочного посла РК в Армении Тимура Уразаева и заведующего кафедрой тюркологии ЕГУ Александра Сафаряна, а также специально подготовленными иллюстрациями и графическими зарисовками современного казахстанского художника и архитектора Нурлана Буранбаева. Над переводом «Слов назидания» работали тюрколог Александр Сафарян, переводчик Арман Сафарян, а также поэт-переводчик Варужан Хастур.

Официальная презентация двух книг пройдет 19 августа в онлайн-режиме. После презентации издания, вышедшие тиражом 300 экземпляров, будут доставлены в ведущие университеты и библиотеки Армении и Казахстана.

Ранее сообщалось, Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своей статье «Абай – духовный реформатор», посвященной 175-летию со дня рождения великого поэта, отметил, что переведенные на 10 языков труды Абая направят в библиотеки и культурные центры 100 стран.

Напомним, 30 мая 2019 года Глава государства подписал Указ «О праздновании 175-летнего юбилея со дня рождения Абая Кунанбайулы». 21 января в Нур-Султане состоялось празднование по случаю 175-летия Абая с участием Президента РК Касым-Жомарта Токаева и Елбасы Нурсултана Назарбаева.

Постановлением Правительства Республики Казахстан 10 августа объявлено Днем Абая и внесено в календарь праздничных дней.