«Слова назидания» Абая на французском прочтут дипломаты в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Послы франкофонных стран прочтут французскую версию 7-го слова назидания Абая в Караганде. Они станут дикторами посольского диктанта, который пройдёт 14 марта в шести городах Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Карагандинцы смогут стать участниками посольского диктанта. Его проведут в здании Французского альянса по адресу: ул. Гоголя, 38.

Мероприятие приурочено к ежегодному фестивалю «Франкофонная весна», который проходит с 1 марта по 30 апреля в Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, Караганде, Усть-Каменогорске и Костанае.

Под эгидой фестиваля в Караганде также состоится неделя французского кино. Горожане смогут бесплатно посмотреть три фильма на французском языке с русскими субтитрами.

Кинокартину «Барбара» французского режиссёра Матьё Амальрика покажут 3 марта. Главная героиня - актриса Бриджит, которая готовится к роли известной певицы Барбары. Для того чтобы вжиться в роль, девушка в мельчайших деталях изучает биографию, привычки и стиль своего персонажа. В это же время режиссёр будущего фильма становится всё более одержимым молодой актрисой. Фильм «Барбара» завоевал специальный приз жюри на Каннском фестивале в 2017 году. Его можно будет посмотреть 3 марта, в 18:00, во Французском альянсе.

А 5 марта в 18:00 карагандинцев приглашают на просмотр киноленты «Женщина и скоростной поезд». Это трогательная история жительницы маленького швейцарского городка Монбижу и её друга по переписке - кондуктора скоростного поезда, каждое утро проносящегося мимо её дома.

Заключительным в этой серии станет фильм «Страсть Августины». Режиссёр - канадка Леа Пул. Действие кинокартины разворачивается в 60-х годах прошлого века в провинции Квебек. Главная героиня - мать Августина, заведующая монастырской школой. Ей предстоит столкнуться с серьёзными проблемами, после того как в школу поступает её талантливая, но мятежная племянница, а правительство провинции угрожает монастырским школам закрытием. Этот фильм покажут 7 марта в 14:00.

Карагандинцы также смогут принять участие в конкурсе франкофонной поэзии на темы «Планета в наследство» и «Смелость». Он пройдёт с 7 по 27 марта.