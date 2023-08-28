Слова дипломата о снижении использования русского языка в РК прокомментировали в МИД

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров прокомментировал слова Генерального консула РФ в Алматы Евгения Боброва о снижении использования русского языка в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Возможно, этот человек не был в курсе всей информации, которая у нас наблюдается в стране. У меня есть данные Минпросвещения, какие школы на каком языке преподают. Из 7 711 госшкол 3957 ведут обучение только на казахском языке. 1203 школы на русском языке. А 2551 школа - на казахском и русском языках», - сказал Айбек Смадияров на еженедельном брифинге ведомства.

При этом, как заверил представитель МИД, планов на полный переход всех школ страны исключительно на казахский язык обучения нет.

«Сегодня гражданин вправе выбирать, на каком языке его детям обучаться. Данный сотрудник уже не в Казахстане. Он уже здесь не работает. Он закончил свою дипмиссию», - добавил А. Смадияров.