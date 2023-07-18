Сломавшую ребенку ключицу воспитательницу осудили в Костанае

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - В Костанае оглашен приговор воспитателю ясли-сада № 61, которая одернула сидящего на стуле ребенка. Как следствие - перелом ключицы. Сегодня женщине вынесли приговор, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В суде №2 города Костаная рассмотрено уголовное дело в отношении воспитателя ясли-сада №61 Айсулу Дерипсали, которая предстала перед судом за ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья малолетнего лицом, на которое такие обязанности возложены по службе, что повлекло по неосторожности причинение малолетнему средней тяжести вреда здоровью (ст.141 ч.1 УК).

«28 июня 2022 года Д. в игровом зале группы «Көбелек» при проведении воспитательных занятий сделала замечание малолетнему воспитаннику М., который сидел на стуле спиной к воспитателю, но он её не послушал.

Воспитатель схватила спинку стула, на котором сидел ребенок, и резким движением потянула его к себе, в результате чего мальчик упал со стула и получил телесное повреждение в виде закрытого перелома левой ключицы», - озвучили подробности дела в областном суде.

В судебных прениях прокурор просил назначить наказание подсудимой в виде ограничения свободы сроком на 1 год.

Потерпевший – отец малолетнего ребенка в полном объеме поддержал позицию гособвинителя. Подсудимая вину признала и раскаялась.

«При назначении наказания суд в качестве обстоятельств, смягчающих уголовную ответственность и наказание подсудимой, признал полное признание вины и чистосердечное раскаяние.

«С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления судом назначено Д. наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год, с лишением права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними, сроком на 1 год, с установлением на весь срок наказания пробационного контроля и возложением обязанностей, предусмотренных частью 2 статьи 44 УК»,- дополнили в облсуде.

Приговор не вступил в законную силу.

Инцидент произошел летом прошлого года. После случившегося стало известно, что руководство детского сада особо не отреагировало инцидент, а полиция изначально и вовсе не рассмотрела состава преступления.

Корреспонденту МИА «Казинформ» в пресс-службе областного управления образования тогда сообщили, что работников КГКП «Ясли-сад № 61» привлекли к дисциплинарной ответственности.