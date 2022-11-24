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    Слияние «КазАвтоЖол» и «Казахавтодор»: единая автодорожная компания презентует новую концепцию

    24 Ноября 2022, 14:40

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В рамках международной выставки «Kaztraffic-2022» единая автодорожная компания после слияния «КазАвтоЖол» и «Казахавтодор» презентует новую концепцию развития на ближайшие несколько лет. Об этом сообщила пресс-секретарь компании «КазАвтоЖол» Ляззат Стамгазиева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В столице проходит Международная выставка «Kaztraffic-2022». К нам приехали представители разных стран, а также из Ближнего Зарубежья. Цель данной конференции – обмен опытом с международными коллегами. Мы думаем, что необходимо проводить такие выставки и это нужно делать чаще. В этом году была критика в адрес автодорожной отрасли. Такие выставки нам помогают обмениваться опытом. Представители разных стран привезли свою спецтехнику. Каждая организация рассказывает о своих насущных вопросах», - рассказала на открытии выставки пресс-секретарь «КазАвтоЖол» Ляззат Стамгазиева.

    Она напомнила, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев предлагал объединить компании «КазАвтоЖол» и «Казахавтодор».

    «В рамках слияния двух компаний завтра мы презентуем новую концепцию. Она рассчитана на ближайшие три года. Мы планируем проводить работу по трем основным направлениям в рамках содержания. Первое – улучшение материально-технической базы. Второе – оснащение материально-технической базы новой специальной техникой. Третье – повышение заработной платы дорожных рабочих», - добавила Ляззат Стамгазиева.

    Ранее сообщалось, что для казахстанских водителей разработано мобильное приложение «Sapar» с возможностью построения маршрута с навигацией как в режиме онлайн, так и офлайн.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Транспорт Дороги
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