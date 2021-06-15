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    Слияние двух костанайских вузов: как работает региональный университет А. Байтурсынова сегодня

    15 Июня 2021, 21:56

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Почти год прошёл с момента объединения двух костанайских вузов - госуниверситета им. А. Байтурсынова и педуниверситета. О том, как теперь уже региональный университет имени Ахмета Байтурсынова работает сегодня рассказала и.о. председателя правления - ректор КРУ им. А. Байтурсынова Алма Дощанова, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Практически уже как год мы находимся в новом статусе регионального университета с новой для нас организационно-правовой формой – Некоммерческое акционерное общество. Мне часто задают вопрос, что это дает и что представляет собой университет сейчас. Если коротко говорить о новом университете, то естественно, что существенно выросли масштабы вуза, например, ежегодный доход вуза сейчас составляет порядка 4 млрд. тенге, стоимость всех активов – порядка 10 млрд. тенге, 7 учебных корпусов, контингент обучающихся (студентов, магистрантов, докторантов) – порядка 6500 человек, персонал вуз – около 1200 сотрудников», рассказывает А. Дощанова.

    Также здесь реализуется более 160 образовательных программ практически по всем направлениям подготовки, из них большая часть – образовательные программы магистратуры и докторантуры. Здесь же – единственная в регионе военная кафедра.

    «Но главное, что изменилось, существенно возросли ответственность за решение региональных задач и возможности их реализации. Я уверена, что именно региональные вузы, естественно после модернизации материально-техническую базы, смогут обеспечить ускоренный рост экономики регионов и влиять на все региональные вопросы. Кстати, статус регионального получили всего четыре вуза Казахстана, и он обязывает нас вносить еще больший вклад в развитие региона,- отметила ректор вуза. —Мы разработали и реализуем инновационную модель педагогического образования в форме научно-образовательного педагогического кластера «вуз, колледж, школа, дошкольные организации». Обеспечиваем поддержку обучающимся с особенными образовательными потребностями в Центре инклюзивного образования».

    Как рассказала Алма Иргебаевна, в госпрограмме развития образования и науки поставлена цель создания в каждом регионе Центра академического превосходства. В проекте участвует и Костанайский региональный университет.

    «Мы являемся опорным вузом региона, и наше приоритетное направление в данном проекте – это создание инновационного научно-образовательного кластера машиностроения «Инжиниринговый центр» по подготовке кадров для отрасли автомобилестроения Казахстана. В соответствии с потребностями действующих автомобилестроительных предприятий региона, наш инженерно-технический институт ведет подготовку инженерно-технических кадров по образовательной программе «Машиностроение» по трехуровневой системе «бакалавриат – магистратура – докторантура», а также по таким программам как «Математический инжиниринг и компьютерное моделирование», «Информационные технологии и робототехника»,- пояснила она.

    Отмечено, что образовательные программы вуза обновлены с учетом Атласа новых профессий и предложений работодателей и ориентированы на подготовку кадров как для действующих, так и строящихся автомобилестроительных заводов региона. В этом вуз видит одну из главных задач как регионального университета.

    Новая форма в виде НАО даёт для университета дополнительные академические, управленческие, финансовые свободы.

    «Эта новая для нас форма управления имеет большую самостоятельность и гибкость в плане корпоративного управления, привлечения дополнительных источников финансовых средств. То есть дает вузу новые возможности зарабатывания денег, расширения его доходной части за счет открытия подотчетных вузу предприятий, создания стартап-компаний, перевода подразделений вуза на самофинансирование и так далее. И мы сейчас над этим работаем. Но полученный доход может направляться только на развитие вуза, на инфраструктуру, улучшение академического процесса, научной составляющей, повышение профессионального уровня преподавателей»,- сказала А. Дощанова.

    Изменение формы собственности, как отмечает ректора вуза, не отразится на условиях обучения студентов и условиях работы сотрудников. Наоборот, это, очередной шаг к развитию самостоятельности университета, повышению качества обучения студентов, привлечению новых технологий, наконец, возможность повышения зарплаты.

    Еще один плюс слияния - теперь все программы, от бакалавриата до докторантуры, университет формирует практически полностью самостоятельно: выбор ведущих профильных предприятий, с которыми совместно разрабатываются нужные им образовательные программы, совместно определяется, когда, чему и как учить студентов.

    «Поэтому в конечном итоге вуз теперь сам отвечает за качество знаний и компетенции выпускника, соответственно за выдаваемые дипломы. Раньше все вузы Казахстана выдавали дипломы на бланках государственного образца и как бы ответственность за качество выпускников в определенной степени перекладывалась на государство. Теперь же каждый вуз свой уровень должен доказывать знаниями и навыками своих выпускников и их соответствием ожиданиям работодателей. И диплом собственного образца теперь становится как бы визитной карточкой вуза»,- добавила А. Дощанова.

    Уже в этом году две тысячи выпускников вуза получат новые дипломы собственного образца.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Образование Вузы
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