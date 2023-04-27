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    Сливавшую техническую воду на поля компанию назвали в акимате Атырау

    27 Апреля 2023, 14:24

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Виновника в сбросе технической воды на поля в Макатском районе Атырауской области около интегрированного газохимического комплекса назвали в акимате Атырау. По информации департамента экологии региона, воду сливало ТОО «Karabatan Utility Solutions», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На предприятии будет проведена внеплановая проверка, определен нанесенный окружающей среде ущерб. Дополнительная информация будет предоставлена после завершения внеплановой проверки»,- сказал корреспонденту МИА «Казинформ» заместитель акима области Жасулан Бисембиев.

    Напомним, что проверка была назначена после того, как информация о сливе технической воды в степи была распространена в социальных сетях. Ранее сообщалось, что в сбросе технической воды подозревался газохимический комплекс.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Экология Акимат
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