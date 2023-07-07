Слезами обернулся матч Елены Рыбакиной на Уимблдоне-2023

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Во время матча казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной во втором круге Открытого чемпионата Великобритании-2023 (Уимблдон) произошел неприятный инцидент, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Во втором сете соперница казахстанской спортсменки — француженка Ализе Корне (74-я ракетка мира) неудачно поскользнулась и упала, потянув мышцу. Корне не смогла сдержать слез, но в итоге после десятиминутного медицинского перерыва она сумела продолжить встречу. Рыбакина одержала победу со счетом 6:2, 7:6.

Отмечено, что в следующем матче казахстанка встретится с представительницей Великобритании Кэти Бултер. Матч состоится седьмого июля в 16:00 по времени Астаны.