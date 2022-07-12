Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      История Казахстана

    Следы жившего 48 тыс. лет назад человека обнаружили в Туркестанской области

    12 Июля 2022, 12:49

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В результате раскопок в Боралдайском районе Байдибекского района Туркестанской области обнаружили следы человека, жившего 48 тыс. лет назад, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе раскопок, проведенных научно-исследовательским центром при Национальном музее РК, на хребте Каратау археологи выявили 85 ранее неизвестных пещер.

    В пещерах, относящихся к эпохе палеолита, также были найдены каменные орудия и челюсть человека. В частности, за рубежом изучаются материалы, которые были найдены в пещере Туттыбулак на горе Боралдай Байдибекского района.

    «Работают казахстанско-российские, казахстанско-немецкие, казахстанско-японские международные экспедиции во главе с главным научным сотрудником Национального музея, доктором исторических наук, академиком Жакеном Таймагамбетовым. В Германии были проведены исследования почвы и других найденных орудий, извлеченных из пещеры, сообщив нам хорошую новость. В исследовательском центре зарубежные ученые подтвердили, что найденные в пещере предметы являются ценным экспонатом», - заявила сотрудник пресс-службы Национального музея Республики Казахстан Мадина Сабыр.

    В дальнейшем экспедиция, сформированная специалистами-археологами, продолжит поиск и изучение палеолитических памятников на территории Туркестанской, Жамбылской и Восточно-Казахстанской областей.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Туркестанская область История Казахстана Археология
    Новости по теме
    Новости по теме
    Памятник деревянного зодчества в Петропавловске ждет инвестора
    Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
    Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
    Информацию о переносе могилы Мустафы Шокая в Берлине опровергли в МИД
    Популярное
    1 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    2 Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
    3 Как прошел Национальный курултай в Туркестане
    4 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
    5 Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус