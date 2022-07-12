Следы жившего 48 тыс. лет назад человека обнаружили в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В результате раскопок в Боралдайском районе Байдибекского района Туркестанской области обнаружили следы человека, жившего 48 тыс. лет назад, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе раскопок, проведенных научно-исследовательским центром при Национальном музее РК, на хребте Каратау археологи выявили 85 ранее неизвестных пещер.

В пещерах, относящихся к эпохе палеолита, также были найдены каменные орудия и челюсть человека. В частности, за рубежом изучаются материалы, которые были найдены в пещере Туттыбулак на горе Боралдай Байдибекского района.

«Работают казахстанско-российские, казахстанско-немецкие, казахстанско-японские международные экспедиции во главе с главным научным сотрудником Национального музея, доктором исторических наук, академиком Жакеном Таймагамбетовым. В Германии были проведены исследования почвы и других найденных орудий, извлеченных из пещеры, сообщив нам хорошую новость. В исследовательском центре зарубежные ученые подтвердили, что найденные в пещере предметы являются ценным экспонатом», - заявила сотрудник пресс-службы Национального музея Республики Казахстан Мадина Сабыр.

В дальнейшем экспедиция, сформированная специалистами-археологами, продолжит поиск и изучение палеолитических памятников на территории Туркестанской, Жамбылской и Восточно-Казахстанской областей.



