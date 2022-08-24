Следы динозавров обнаружены после сильной засухи на дне реки в Техасе

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Сильная засуха обнажила следы динозавров возрастом 113 млн лет в русле реки в американском штате Техас, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

Массивные следы, принадлежавшие доисторическому животному, были скрыты от человеческого взора, поскольку находились под толщей воды и нескольких слоев осадочных отложений.

По словам смотрителя парка Джеффа Дэвиса, следы в государственном парке долины динозавров в Техасе являются одними из наиболее хорошо сохранившихся в мире.

Недавно обнаруженные отпечатки лап акрокантозавра называют «тропой одинокого рейнджера», длина тропы - 30,5 метра . Видно около 60 следов.

По словам Дэвиса, акрокантозавр был тераподом (хищником), «типичным трехпалым динозавром», передвигавшимся на двух ногах. При росте около 4,5 метров они весили около 7 тонн.

Эти динозавры, вероятно, охотились на другой вид – зауропосейдон, чьи следы также встречаются в государственном парке. Зауропосейдон достигал примерно 18,5 метров в высоту с длинной шеей и весил около 44 тонн во взрослом возрасте.

По данным американского мониторинга засухи, на прошлой неделе более 87% территории штата Техас испытывало серьезную засуху, которая привела почти к полному высыханию реки в центральном техасском парке.

Фото: DINOSAUR VALLEY PARK/PAUL BAKER