12 Июля 2022 12:49

Следы человека, жившего 48 тыс. лет назад, обнаружили в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В результате раскопок, проведенных в Туркестанской области, обнаружены следы человека, проживавшего 48 000 лет назад. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на otyrar.kz.

В пещере Туттыбулак, расположенной на горе Боралдай Байдибекского района, обнаружены останки человека, жившего 48 тыс. лет назад. Таковы результаты экспертизы почвы и золоотвалов, полученных при раскопках.

«Мы исследуем пещеру Туттыбулак с учеными Тюбингенского университета. В том числе и с представителями Испании, Америки, Греции, Румынии и нашей республики. Мы работаем уже довольно долго. В прошлом году здесь были найдены исторические реликвии и остатки пепла. Внутри пещеры, там где был очаг. На основе экспертизы этого пепла лаборатория доказала — 48 тыс. лет назад здесь жили люди. Мы все еще продолжаем копать», — сообщил академик Национальной академии наук, доктор исторических наук Жакен Таймаганбетов.

В результате раскопок, начатых в 2017 году, здесь были обнаружены различные предметы, такие как зубы медведя и человека, скребок, стружка, стержневой камень. В числе экспонатов – так же остатки пепла, пролежавшие в земле тысячи лет.

«Экспедицией было обнаружено 4 каменных орудия. Каждое из них изготовлено из отдельного сырья. Кварц — это материал, найденный в реке Туттыбулак. В окрестностях этой пещеры не так много такого сырья. Тем не менее, люди нашли необходимый для себя материал, выбрали этот кварц и изготовили из него каменные орудия. На этой стороне были выбиты небольшие пластинки. А на этой стороне — какая-то платформа», — сказал исследователь-археолог Абай Наден.

Раскопки в пещере Туттыбулак начинаются в 8 утра и продолжаются до 5 часов вечера. Выкопанный грунт просеивают: артефакты, не обнаруженные при раскопках, историки могут найти во время дополнительной проверки.

«Таким образом мы заполняем эту вырытую почву мешками. Потому что, как только раскопки закончатся, мы снова все закопаем. Это очень важно для будущих поколений, для других исследователей. Ведь и после нас археологи могут приехать и изучить это место и даже найти другие ценные экспонаты», — пояснил Раду Йовица, руководитель проекта «Palaesilkroad»

По словам исследователей, Туттыбулак — первая пещера в Казахстане, в которой найдена реликвия. Эта мировая сенсация — большое достижение казахстанских ученых. Найденные экспонаты будут изучать около года. Необходимо определить их возраст и конкретную эпоху.

«Найденные реликвии, если это зубы – исследуются в лаборатории, и на это уходит около года, потому что нужно определить, к какой именно эпохе относится находка. А занимаются этим не археологи, а палеоантропологи. Они должны выяснить, кто это был хомосапиенс или, например, неандерталец», — сказал Жакен Таймаганбетов, академик Национальной академии наук, доктор исторических наук

В Байдибекском районе всего 6 туристических объектов. И в перспективе их можно сделать очень доходными, говорят местные власти.

«У нас есть идея развивать это в будущем как туризм. В этом направлении работаем по полной программе. Это решается на уровне республики. Думаю, здесь будет отдельный туристический объект, если все изучат и примут такое решение», — поделился планами заместитель акима Байдибекского района Бахыт Кыргызалиев.

Также в пещере Туттыбулак в охранной зоне государственного регионального природного парка «Сырдарья-Туркестан» в 2021 году были обнаружены различные каменные орудия и человеческие останки. Исследователи предполагают, что фрагмент черепа может принадлежать первобытному человеку. Но окончательную оценку дадут результаты исследований.





Видеодан алынған кадр