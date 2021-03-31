Следующий саммит ССТГ пройдет в Стамбуле

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Следующий саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств состоится 12 ноября 2021 года в Стамбуле. Об этом в ходе неофициального саммита Совета заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что Тюркский совет является символом единства.

«В сентябре 2016 года в Кыргызстане в городе Чолпон-Ате состоялся шестой саммит Тюркского совета. Тогда было решено провести четвертые Всемирные игры кочевников в Турции. Если вы разрешите, мы думаем отложить эти игры в связи с пандемией коронавируса и планируем провести их в 2022 году», - сказал во время саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств Реджеп Тайип Эрдоган.

Также он назвал дату проведения очередного саммита Тюркского совета, который планируется провести в Стамбуле.

«Дипломатический форум в Анталии состоится в июне. Форум работает в качестве площадки для обмена мнениями в различных сферах. Надеемся, что следующий саммит Тюркского совета состоится 12 ноября 2021 года в Стамбуле», - отметил Президент Турции.

Реджеп Тайип Эрдоган в этой связи пригласил глав государств-членов Тюркского совета принять участие в Дипломатическом форуме в Анталье, а также в саммите ССТГ.

Напомним, сегодня в формате видеоконференции проходит работа неофициального саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств.



