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    Следующий саммит ССТГ пройдет в Стамбуле

    31 Марта 2021, 19:04

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Следующий саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств состоится 12 ноября 2021 года в Стамбуле. Об этом в ходе неофициального саммита Совета заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что Тюркский совет является символом единства.

    «В сентябре 2016 года в Кыргызстане в городе Чолпон-Ате состоялся шестой саммит Тюркского совета. Тогда было решено провести четвертые Всемирные игры кочевников в Турции. Если вы разрешите, мы думаем отложить эти игры в связи с пандемией коронавируса и планируем провести их в 2022 году», - сказал во время саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств Реджеп Тайип Эрдоган.

    Также он назвал дату проведения очередного саммита Тюркского совета, который планируется провести в Стамбуле.

    «Дипломатический форум в Анталии состоится в июне. Форум работает в качестве площадки для обмена мнениями в различных сферах. Надеемся, что следующий саммит Тюркского совета состоится 12 ноября 2021 года в Стамбуле», - отметил Президент Турции.

    Реджеп Тайип Эрдоган в этой связи пригласил глав государств-членов Тюркского совета принять участие в Дипломатическом форуме в Анталье, а также в саммите ССТГ.

    Напомним, сегодня в формате видеоконференции проходит работа неофициального саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств.


    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Турция ССТГ Тюркский мир
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