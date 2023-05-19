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    Следующий саммит «Центральная Азия – Китай» пройдет в Казахстане в 2025 году

    19 Мая 2023, 11:42

    СИАНЬ. КАЗИНФОРМ - Главы государств по итогам саммита «Центральная Азия – Китай» подписали Сианьскую декларацию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Резюмируя свое выступление на первом Саммите «Центральная Азия – Китай» в Сиане, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил: «Высказанные мною инициативы подтверждают стремление Казахстана к укреплению наших «всепогодных» отношений и многопланового сотрудничества. В Китае есть пословица «Если люди сплотятся, то и гору Тайшань могут передвинуть». Поэтому нам важно неуклонно следовать нашим стратегическим курсом взаимовыгодного партнерства».

    Глава государства выразил уверенность, что все высказанные сегодня предложения в той или иной мере найдут отражение в принимаемой Сианьской декларации.

    «Казахстан поддерживает идею создания секретариата «Центральная Азия – Китай». Не возражаем, если Секретариат начнет функционировать на территории Китая, что было бы логично. Выражаем также готовность провести в Казахстане второй саммит «Центральная Азия – Китай», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Следующий саммит пройдёт в Казахстане в 2025 году.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Центральная Азия Президент Казахстана Экономика Китай
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