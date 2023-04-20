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    Следующий испытательный запуск корабля Starship планируется через несколько месяцев

    20 Апреля 2023, 21:48

    НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Американская компания SpaceX планирует осуществить следующий испытательный запуск прототипа космического корабля Starship через несколько месяцев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    «Поздравляю команду SpaceX с увлекательным тестовым запуском Starship. Мы многое узнали для следующего испытательного запуска через несколько месяцев», - написал основатель компании Илон Маск в Twitter.

    Ранее в четверг SpaceX осуществила первый испытательный запуск ракеты-носителя с установленным на нее прототипом космического корабля Starship. 120-метровая ракета, достигнув высоты в 38 км, начала неконтролируемо вращаться примерно через две с половиной минуты после старта, спустя еще полторы минуты последовал взрыв. Ведущие трансляции на сайте SpaceX ранее отмечали, что испытательный запуск будет считаться успешным, если ракета сможет оторваться от стартового стола.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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