Следующий испытательный запуск корабля Starship планируется через несколько месяцев

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Американская компания SpaceX планирует осуществить следующий испытательный запуск прототипа космического корабля Starship через несколько месяцев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Поздравляю команду SpaceX с увлекательным тестовым запуском Starship. Мы многое узнали для следующего испытательного запуска через несколько месяцев», - написал основатель компании Илон Маск в Twitter.

Ранее в четверг SpaceX осуществила первый испытательный запуск ракеты-носителя с установленным на нее прототипом космического корабля Starship. 120-метровая ракета, достигнув высоты в 38 км, начала неконтролируемо вращаться примерно через две с половиной минуты после старта, спустя еще полторы минуты последовал взрыв. Ведущие трансляции на сайте SpaceX ранее отмечали, что испытательный запуск будет считаться успешным, если ракета сможет оторваться от стартового стола.



