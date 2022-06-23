23 Июня 2022 21:56

Следующий бой первой казахстанки в UFC Марии Агаповой состоится 31 июля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская девушка-боец UFC Мария Агапова официально получила пятый поединок в лучшем промоушне мира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу американской лиги.

Поединок казахстанской спортсменки состоится 31 июля на турнире UFC 277 на арене American Airlines Center в Далласе (США, штат Техас). Соперницей Агаповой станет корейская спортсменка Джи Йон Ким.

Корейская девушка-боец провела в UFC восемь поединков при трех победах и пяти поражениях.

Казахстанка в американском промоушне выступила в четырех боях при двух победах и двух поражениях.



