03:27
23 Июня 2022 21:56
Следующий бой первой казахстанки в UFC Марии Агаповой состоится 31 июля
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская девушка-боец UFC Мария Агапова официально получила пятый поединок в лучшем промоушне мира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу американской лиги.
Поединок казахстанской спортсменки состоится 31 июля на турнире UFC 277 на арене American Airlines Center в Далласе (США, штат Техас). Соперницей Агаповой станет корейская спортсменка Джи Йон Ким.
Корейская девушка-боец провела в UFC восемь поединков при трех победах и пяти поражениях.
Казахстанка в американском промоушне выступила в четырех боях при двух победах и двух поражениях.
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