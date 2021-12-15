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    Следующим соперником Головкина может стать «Канело»

    15 Декабря 2021, 10:19

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн прокомментировал Sports.kz планы казахстанца Геннадия Головкина после переноса боя против японца Риоты Мураты из-за коронавирусных ограничений, передает МИА «Казинформ».

    «Возможно, Альварес. Кто знает, все возможно. Это, возможно, будет самый большой бой в мировом боксе», - сказал Хирн.

    Отметим, что Головкин и «Канело» уже провели два поединка, первый закончился скандальной ничьей, а во втором победу отдали мексиканцу, которого сейчас называют лучшим боксером вне зависимости от весовых категорий, казахстанец же остался без боев в 2021 году.


    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Головкин Бокс
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