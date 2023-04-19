Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 453.93 eur/kzt 501.18

    rub/kzt 5.56 cny/kzt 65.55
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Следует законодательно усилить меры по защите прав женщин и детей - Президент Казахстана

    19 Апреля 2023, 12:07

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Необходимо пересмотреть политику профилактики бытового насилия. Об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном совещании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Еще один вопрос, на который следует обратить внимание – безопасность детей. Все чаще страну сотрясают случаи насилия в отношении детей. Это происходит как в учебных заведениях, так и в общественных местах, и даже дома. Зачастую это становится причиной суицидов среди учащихся», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Глава государства добавил, что, к сожалению, имеются факты, когда дети подвергаются насилию или погибают от рук собственных родителей.

    «Работа по профилактике семейного насилия ведется слабо, а меры, предпринимаемые соответствующими органами, в том числе правоохранительными, не приводят к положительному результату. Необходимо пересмотреть политику по профилактике бытового насилия. Следует законодательно усилить меры по защите прав женщин и детей, акцентировано работать над продвижением семейных ценностей. Еще раз напоминаю: нам необходимо решительно пресекать все случаи насилия в обществе и в семьях, иначе мы так и не сможем считаться развитым государством. Нам нужно строить общество, в котором каждый человек будет чувствовать себя в безопасности», - заключил Касым-Жомарт Токаев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Президент Казахстана Правительство РК Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    В казахстанских школах заработает академия родителей
    Глава государства посетил телеканал «Jibek Joly»
    Президенту презентовали план дальнейшего озеленения и благоустройства столицы
    Глава государства принял участие в городском субботнике
    Популярное
    1 Более 13 тысяч алматинцев получат выплаты ко Дню Победы
    2 Комбикормовый завод запустили в Жамбылской области
    3 О шторме предупредили жителей Алматы и 5 регионов
    4 Приговор Серику Кудебаеву пояснили в суде
    5 Людей пытали утюгом на глазах Кудебаева – Генпрокуратура
    Новости партнеров