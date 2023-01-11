Следует упростить налоговое законодательство - Алихан Смаилов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Налоговое администрирование должно полностью базироваться на системе управления рисками. Кроме того, важным вопросом является разработка нового Бюджетного кодекса. Об этом заявил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как заявил глава Правительства, в текущем году поставлена задача о подготовке нового Налогового кодекса.

«Следует упростить налоговое законодательство. Сделать его стимулирующим к росту объемов производства, инвестиций, внедрению инноваций, а также повышению занятости. Налоговое администрирование должно полностью базироваться на системе управления рисками. В этом вопросе должно быть обеспечено тесное взаимодействие государственных органов с Палатой предпринимателей «Атамекен» и экспертным сообществом», - сказал Алихан Смаилов на заседании Правительства.

По словам главы Кабмина, важным вопросом является разработка нового Бюджетного кодекса.

«Нам нужно в текущем году усилить финансовую дисциплину, расширить прозрачность бюджетной системы и повысить эффективность государственных расходов. В рамках совершенствования подходов к бюджетированию, нужно обеспечить большую оперативную самостоятельность первых руководителей центральных и местных исполнительных органов», - сообщил А. Смаилов.

Как заявил Премьер-Министр, Правительство также должно активизировать меры по цифровизации экономики.

«Необходимо обеспечить интеграцию информационных систем в единую платформу. Максимально перевести госуслуги в электронный формат и упростить процесс их предоставления населению. Данная задача должна реализовываться совместно министерствами и акиматами», - поручил Премьер-Министр.

«Продолжится перезагрузка системы государственного управления. В рамках административной реформы акцент будет сделан на децентрализацию полномочий с повышением персональной ответственности политических служащих. Передавая определенные функции, нужно быть уверенными, что они будут качественно исполняться, ничего не будет утрачено», - добавил Премьер-Министр.

Кроме того, глава Кабмина отметил, что одновременно следует повышать роль гражданского общества в реализации государственной политики.



