Следует расширить меры социальной поддержки военных - Касым-Жомарт Токаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил расширить меры социальной поддержки военных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам Главы государства, в настоящее время ведется активная работа для помощи молодежи. К примеру, действуют льготы для поступления в высшие учебные заведения для молодых людей, прошедших военную службу.

«Солдаты-срочники временно освобождаются от обязательств по погашению кредитов. Также при желании они могут в ходе службы получить определенную специальность. В целом, следует расширить подобные меры социальной поддержки военных. Наш долг – превратить юношей в настоящих солдат, истинных профессионалов своего дела», - сказал Президент во время Всеармейского совещания, которое проходит в Астане.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что истинные профессионалы должны стать образцом для подрастающего поколения. У них должна быть и достойная заработная плата. Поэтому Правительству при переходе на единую систему оплаты труда военнослужащих следует принять это во внимание.

Ранее сообщалось, что в этом году заработная плата военных летчиков увеличится в среднем на 60%, как и у преподавателей и медиков, работающих в этой сфере. В 2024 году месячный оклад за воинское звание вырастет на 30%.

Напомним, в Астане проходит Всеармейское совещание под председательством Президента Казахстана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами РК Касым-Жомарта Токаева. В ходе встречи планируется рассмотреть вопросы военного строительства и воинской подготовки, а также технологической модернизации казахстанской армии.



