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Следует перевести на дистанционную работу до 70% сотрудников государственного и квазигоссектора - Касым-Жомарт Токаев
17 Марта 2020 18:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках режима ЧП следует перевести на дистанционную работу до 70% сотрудников государственного и квазигоссектора, за исключением предприятий жизнеобеспечения, безопасности, правопорядка, отдельных СМИ. Об этом написал Касым-Жомарт Токаев в Twitter.
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«Аналогичные меры рекомендуется применить и на частных предприятиях», - отметил Глава государства.
Напомним, режим карантина введен в Нур-Султане и Алматы с 19 марта. Количество заболевших коронавирусом в Казахстане возросло до 32.
Ключевые слова: Президент Казахстана, Пневмония в Китае, Коронавирус,
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