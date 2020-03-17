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Следует перевести на дистанционную работу до 70% сотрудников государственного и квазигоссектора - Касым-Жомарт Токаев

17 Марта 2020 18:00
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Следует перевести на дистанционную работу до 70% сотрудников государственного и квазигоссектора - Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках режима ЧП следует перевести на дистанционную работу до 70% сотрудников государственного и квазигоссектора, за исключением предприятий жизнеобеспечения, безопасности, правопорядка, отдельных СМИ. Об этом написал Касым-Жомарт Токаев в Twitter.

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«Аналогичные меры рекомендуется применить и на частных предприятиях», - отметил Глава государства.

Напомним, режим карантина введен в Нур-Султане и Алматы с 19 марта. Количество заболевших коронавирусом в Казахстане возросло до 32.




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Ключевые слова: Президент Казахстана, Пневмония в Китае, Коронавирус,
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