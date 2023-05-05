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    Следует нарастить долю современного вооружения и техники – Президент РК

    5 Мая 2023, 16:27

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Необходимо продолжить технологическую модернизацию армии. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на Всеармейском совещании, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Необходимо продолжить технологическую модернизацию армии. Следует нарастить долю современного вооружения и техники, особенно высокоточных средств поражения, беспилотников и роботизированных комплексов», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Глава государства отметил, что для повышения мобильности войск требуется увеличить парк военно-транспортной авиации и боевых машин.

    «Важной задачей является внедрение передовых информационных систем и технологий. Особое внимание нужно уделить повышению оперативности принятия решений и наращиванию потенциала боевых подразделений. Это позволит кратно улучшить эффективность применения войск», - добавил Касым-Жомарт Токаев.

    Ранее сообщалось, что Всеармейское совещание с участием Президента РК началось в Астане.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Президент Казахстана Армия Вооруженные силы
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