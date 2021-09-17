Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Следует инициировать неформальный диалог с новыми властями Афганистана - Президент РК

    17 Сентября 2021, 16:36

    ДУШАНБЕ. КАЗИНФОРМ - В ходе совместного заседания Совета глав государств ОДКБ и ШОС Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал стран-участниц двух организаций инициировать неформальный диалог с новыми властями Афганистана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Уважаемые коллеги, странам ОДКБ и ШОС также следует инициировать неформальный диалог с новыми властями Афганистана. Подобные коммуникации позволят оценить реальные намерения талибов, сформировать общее видение угроз, региональной стабильности и восстановить торгово-экономические связи с этой страной. При этом, на данном этапе речь не идет об официальном признании», - предложил Касым-Жомарт Токаев в рамках саммита в Душанбе.

    «Подчеркну еще раз, многое будет зависеть от дальнейших практических шагов новой администрации, так и от соответствующих решений Света безопасности ООН. Выражаю надежду, что совпадение интересов и совместные усилия ШОС и ОДКБ позволят повысить общую эффективность наших усилий по решению актуальных проблем безопасности и устойчивого развития нашего обширного региона», - отметил Глава государства.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    ОДКБ ШОС Президент Казахстана Афганистан
    Новости по теме
    Новости по теме
    Как прошел Национальный курултай в Туркестане
    Президент РК предложил конкретные шаги по реализации новой идеологической стратегии страны – Ерлан Карин
    Глава государства провел второе заседание Национального курултая
    Спецвыпуск со второго заседания Национального курултая покажут республиканские телеканалы
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    3 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    4 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    5 В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду